“إحساسك وصوتك بيفوتوا ع القلب”.. #نوال_الزغبي تهنِّئ #إليسا على صدور أغنيتها #من_أول_دقيقة

باركت النجمة نوال الزغبي لزميلتها إليسا على صدور أغنيتها الجديدة “من أول دقيقة”، التي أطلقتها منذ أيامٍ قليلة كدويتو مع المغربي سعد لمجرّد.

ومن خلال حسابها الخاص على تويتر، عبّرت نوال عن إعجابها بالأغنية في تغريدةٍ هنّأت فيها إليسا، وقالت: “كتير حبّيت أغنية من أول دقيقة، وإحساسك وصوتك بيفوتوا عَ القلب.. ألف مبروك، دائماً بالنجاح يا حبيبة قلبي”.









من جانبها، ردّت إليسا على تغريدة نوال، وأعادت نشرها Quote Tweet مع تعليقٍ جاء فيه: “لأنك كلّك إحساس ومحبة. بشكرك من قلبي نوال. كل الحب”.