وزير الخارجية الإماراتي يهنئ لابيد بـ “عيد استقلال إسرائيل”

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد هنّأه خلاله بما أسماه “عيد الاستقلال الرابع والسبعين لدولة إسرائيل”.

وقال موقع وزارة الخارجية الإماراتي، الذي نقل الخبر، إن الوزير الإماراتي أدان “بشدة” الهجوم الأخير في مدينة إلعاد، “متقدماً بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، ومعرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.









وأكد الموقع أنه “جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك الإماراتي الإسرائيلي على مختلف الأصعدة في ظل العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين”.

وختم الموقع بتأكيد بن زايد على “أن العلاقات الثنائية الإماراتية الإسرائيلية تمضي قدماً نحو آفاق أرحب على مختلف المستويات”.