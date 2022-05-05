راغب_علامة يرفع الصوت: الله لا يوفّقكم ولا يسامحكم يا من سرقتم الأموال وأحلام الناس… الله ينتقم منكم

غرد الفنان راغب علامة على حسابه على تويتر: صوتي في الإنتخابات سأعطيه لربّ العالمين عسى ان يحقق كلامي وهو كلام كل مواطن لبناني غير تابع للمنظومة التي دمّرت لبنان وأبادت أحلام اللبنانيين

الله لا يوفّقكم ولا يسامحكم يا من قتلتم أحلام الأطفال وسرقتم الأموال وأحلام الناس،وأوصلتم لبناننا الجميل لأسوأ أحواله.

الله ينتقم منكم

صوتي في الإنتخابات سأعطيه لربّ العالمين عسى ان يحقق كلامي وهو كلام كل مواطن لبناني غير تابع للمنظومة التي دمّرت لبنان وأبادت أحلام اللبنانيين

الله لا يوفّقكم ولا يسامحكم يا من قتلتم أحلام الأطفال وسرقتم الأموال وأحلام الناس،وأوصلتم لبناننا الجميل لأسوأ أحواله.

الله ينتقم منكم🙏





— RaghebAlama (@raghebalama) May 5, 2022