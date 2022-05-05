ملاين المشاهدات في أقل من ٢٤ ساعة.. بين #إليسا وسعد لمجرد حب ورومانسية: #من_أول_دقيقة

تحت عنوان “من أول دقيقة” طرحت النجمة اللبنانية إليسا أحدث أعمالها الفنية وهو ديو غنائي مصّور جمعها بالنجم المغربي سعد لمجرد.

واستطاع هذا العمل الفني والفيديو كليب المرافق أن يُحقق نسبة مشاهدة لافتة حيث تجاوز المليونين مشاهدة في غضون 18 ساعة، وهو عمل رومانسي بامتياز لناحية الأغنية التي هي باللهجة المصرية وباللون الرومانسي الذي اشتهرت به إليسا والتي أبدعت بإحساسها العالي، أم لناحية الكليب الذي أتى مكملاً للأجواء الرومانسية التي تضمنتها الأغنية.









والكليب هو من توقيع المخرج كريم بانيس الذي أظهر إليسا ولمجرد بأجواء رومانسية يتبادلان القبل ويحتضنان بعضهما البعض وذلك ضمن مشاهد التقطت أثناء تسجيل الأغنية في استديو هادي شرارة، أما كلمات الأغنية فهي لأمير طعيمة، الحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، مكس ماستر إيلي بربر.