“المطلوب فقط الثقة”.. ميقاتي: الكابيتال كونترول متاح للنقاش والتعديل

أبدى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ارتياحه “للاجواء في الحكومة عشية الاستحقاق الانتخابي وللتعاون القائم”، وقال: “الانجاز الذي نحن بصدده وسيبدأ غدا هو الانتخاب في الاغتراب، وقد عاينا اليوم غرفة العمليات في وزارة الخارجية، وان شاء الله تسير الأمور على خير”.

وبالنسبة الى صندوق النقد واللغط الذي حصل، قال ميقاتي: “لم يكن لدينا خيارات لنختار بين هذا وذاك، وليس لنا خيار سوى صندوق النقد”.









واستشهد بتجربة اليونان مع صندوق النقد حيث “اجتمع مجلس النواب والحكومة في عشرة أيام لإنجاز المطلوب، وها هي اليونان اليوم تسدد المستحقات في فترة أقل من تلك المقررة”.

وأشار الى موضوع الكابيتال كونترول الذي “أخذ كل هذا اللغط”، موضحا أنه “متاح امام النقاش والتعديل واضافة كل ما يلزم”.

ولفت الى “الحركة الاستثنائية في فترة الأعياد والاشغال الكبير للفنادق ما يعني ان المطلوب فقط الثقة”.