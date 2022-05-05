موسكو “تراضي” إسرائيل.. بوتين يعتذر لبينيت عن تصريحات لافروف التي أغضبت تل أبيب

قالت تل أبيب، الخميس 5 مايو/أيار 2022، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتذر عن تصريحات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ادعى فيها أن للزعيم النازي، أدولف هتلر، أصولاً يهودية.

بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن اعتذار بوتين جاء خلال اتصال هاتفي مع نفتالي بينيت، فيما قال البيان إن بينيت قبل اعتذار بوتين.









وفي وقت سابق من الخميس، هنأ بوتين، الرئيسَ الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بـ”يوم استقلال” إسرائيل.

وقال بوتين في رسالة إلى هرتسوغ: “أعتقد أن العلاقات بين روسيا وإسرائيل، المستندة إلى مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل، ستستمرّ في التطور لصالح شعبَينا ولتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط”، وختم رسالته بالقول: “أتمنى السعادة والازدهار لكل مواطني إسرائيل”.

العلاقة تأزمت بين الطرفين

كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قد طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، بالاعتذار عن تصريحات تخص يهودية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعلاقة ذلك بالنازية.

هرتسوغ قال في مقابلة مع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في إشارة إلى تصريحات لافروف: “الحقيقة أنني قرأتها عدة مرات، في البداية، لم أصدّق أن وزير الخارجية الروسي قالها”.

أضاف هرتسوغ: “لقد أغضبتني وأشعر بالاشمئزاز (..) بين كل الأسابيع اختار وزير الخارجية الروسي لافروف، الأسبوع الذي نستذكر فيه الهولوكوست لنشر الأكاذيب الرهيبة التي تفوح منها رائحة معاداة السامية، أتوقع منه أن يتراجع عن كلامه وأن يعتذر”.

كذلك أشار إلى أنه “لا يعتقد أن تصريحات لافروف ستضر بالعلاقات الثنائية، إلا أنها تهدد بإلقاء غمامة عليها”، وقال في إشارة إلى لافروف: “من الضروري والملائم أن يصحح هذه التصريحات”.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت الإثنين، إن لافروف قال في حديث لمحطة تلفزة إيطالية، إن “حقيقة كون رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، يهودياً لا تعني غياب العناصر النازية في بلاده، وأعتقد أن لأدولف هتلر دماً يهودياً أيضاً”.

رداً على ذلك قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن “تصريحات لافروف بيان فاضح لا يُغتفر وخطأ تاريخي فظيع”.

لكن وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان، الثلاثاء: “التاريخ، للأسف، شهد أمثلة مأساوية للتعاون بين اليهود والنازيين، ففي بولندا ودول أخرى بأوروبا الشرقية، عيّن الألمان الصناعيين اليهودَ رؤساء للأحياء اليهودية (ghetto) والمجالس اليهودية، وبعضهم يُذكر بأعمالهم الوحشية للغاية”.

أيضاً أشار البيان إلى أن الأصل اليهودي للرئيس الأوكراني ليس ضمانة للحماية من تفشي النازية الجديدة في أوكرانيا.

كانت إسرائيل قد توسطت بين روسيا وأوكرانيا في بداية الأزمة دون تحقيق نتائج.

يُذكر أنه في 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة “تدخلاً في سيادتها”.