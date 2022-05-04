أبي رميا: نجدد الوفاء لنهج الرئيس عون

جدد النائب سيمون ابي رميا من شامات، “الوفاء والولاء لنهج الرئيس العماد ميشال عون”، وشدد على “وفاء التياريين لهذه المسيرة النضالية التي سيعبرون عنها في الخامس عشر من أيار، ففي 15 أيار، ما رح نشك ولا رح ننكر ولا رح نبيع، ورح نجدد الوفاء لنهجك، نحن معك الى أبد الآبدين”.

ورأى أبي رميا أن “المنظومة الفاسدة نفسها التي توالت منذ 1988 هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه”. وقال: “المواطنون ثلاث فئات، الفاسدون والمتواطئون والنزيهون الذين حاولوا الوقوف في وجه الفاسدين”.









ودعا الى “التمييز بين الصالح والطالح، بين الأبيض والأسود وانتخاب من يستطيع إكمال معركة التحرر دون خوف أو تراجع لأنه يؤمن بأن النصر سيكون حليفه مهما طالت المعركة، تماما كما انتصر في معركتي التحرير وتعزيز الشراكة”. وقال: “إعملوا على إيصال الشرفاء المتحلين بإرادة العمل، فالشرفاء يحموكم من المذلات. موعدنا في 15 أيار لنجدد الوعد ونقول إن مدرسة الشرف والتضحية والوفاء التي ننتمي اليها “ما بتخضع ولا بتنشرى ولا بتنباع”.

وشرح “المسار التشريعي للتيار في معركة التحرر من الفساد، من اقتراح قانون رفع السرية المصرفية الى استرداد الأموال المنهوبة والكابيتال كونترول وغيرها من القوانين الإصلاحية”.