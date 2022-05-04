#إليسا: “ما تخلوا صوت الرصاص يكون أقوى من صوتكن وما تخافو من شي… صوتي إلك أنطوان حبشي”

أعلنت الفنانة #إليسا عن دعمها الكبير لمرشح القوات اللبنانية في دير الأحمر أنطوان حبشي، كاشفةً أنها ستصوت له في الإنتخابات المقبلة.

وكتبت: ”ما تخلوا صوت الرصاص يكون أقوى من صوتكن وما تخافو من شي ولا من الموت، لأنو اللي بخاف من الموت بموت من الخوف“.









وتابعت: ”صوتي الك أنطوان حبشي“.