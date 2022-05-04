إليسا: “ما تخلوا صوت الرصاص يكون أقوى من صوتكن وما تخافو من شي… صوتي إلك أنطوان حبشي”

أعلنت الفنانة #إليسا عن دعمها الكبير لمرشح القوات اللبنانية في دير الأحمر أنطوان حبشي، كاشفةً أنها ستصوت له في الإنتخابات المقبلة.
وكتبت: ”ما تخلوا صوت الرصاص يكون أقوى من صوتكن وما تخافو من شي ولا من الموت، لأنو اللي بخاف من الموت بموت من الخوف“.
وتابعت: ”صوتي الك أنطوان حبشي“.
ما تخلو صوت الرصاص يكون أقوى من صوتكن وما تخافو من شي ولا من الموت، لأنو اللي بخاف من الموت بموت من الخوف!
صوتي الك @antoinebhabchi
*بعدما وصفه بالـ "مُهرّج": أنطوان حبشي في أقوى رد على "النابغة"… وإلى السيد: "أنت مخطئ"!*https://t.co/OFi8Z2tFg1
— Elissa (@elissakh) May 3, 2022