ابراهيم كنعان : نريد ايصال رجال دولة إلى المجلس النيابي.. لا “دكنجية”

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في خطاب ألقاه في بسكنتا أننا امام مفترق طرق وبناء المستقبل يتطلب حسن الاختيار في الانتخابات النيابية ليقوم النائب بالوظيفة التشريعية الرقابية ويكون الى جانب ناسه وهمومهم.

وأضاف كنعان: الانتخاب لا يجب أن يكون بالنكاية والغريزة والحقد واستعادة اموال المودعين لا تكون بالشعبوية والهوبرة والعجقة على الكاميرات بل بالموقف وبالعمل النيابي الجاد والتشريعي، لا يجوز تسليم رقبتنا لتجار السياسة وزمن العجائب في لبنان لم ينته اذا وجد من يحفر الجبل بابرة الأمل والارادة على العمل لاستعادة الدولة واعادة بنائها ليكون لشباب وشابات لبنان المستقبل الذي يطمحون إليه.









وتابع: التصويت السياسي هو للائحة لتأمين فوزها أما خيار الناخب بالصوت التفضيلي فخيار شخصي لمكافأة من استحق بعمله وموقفه ومحاسبة من قصّر وتلكأ.

وختم كنعان: نريد ايصال رجال دولة الى المجلس النيابي لا دكنجية يقومون بمصالحهم على حساب الوطن وشعبه واقتصاده وماليته العامة.