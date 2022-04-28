الدراما السورية تستعيد زخمها بعد سنوات من الركود

شارف الموسم الرمضاني على الانتهاء وصار بالإمكان تلمس نقاط النجاح أو الإخفاق التي ميّزت بعض الأعمال السورية. حيث يمكن الإشارة بوضوح إلى العديد من الملامح الخاصة التي تميز بها الموسم الحالي في جانب الأعمال التي حققت حضورا لدى الجمهور.

من ناحية الانتشار، عرضت المسلسلات السورية على ما يزيد عن الأربعين قناة تلفزيونية، بدءا من دول الخليج العربي كالسعودية والإمارات وقطر وعمان مرورا بالعراق والأردن ولبنان وليبيا والجزائر ناهيك عن بعض المنصات الرقمية، مستعيدة بذلك مكانتها في المشهد الدرامي العربي، حيث كانت قبل سنوات الحرب رائدة في المجال وتعرض على خارطة بث واسعة تضمن لها أوسع قدر من التواصل مع الجمهور العربي، وهذا ما سيؤمن لها مزيدا من التوسع في الاستثمار التجاري وبالتالي تحرك دورة الإنتاج صعودا، وهو الأمر الذي سيعني توسعا في كم الإنتاج في المواسم القادمة.









ومن المعالم الهامة في الموسم غياب الأعمال التاريخية تماما بشقيها الديني وغير الديني، وهو الشكل الدرامي الذي تميزت به المسلسلات السورية وقدمت تجارب هامة منه على امتداد سنوات.

الموسم الرمضاني لم يمر دون بعض الجدل الذي كان عنيفا أحيانا بين عدد من مؤلفي الأعمال والمخرجين أو الجهات الإنتاجية

وتم عرض عمل واحد في الفانتازيا وفي مقابل ذلك توجه الجمهور نحو الأعمال الاجتماعية التي لاقت رواجا كبيرا ومبكرا.

وعلى صعيد الشكل الجديد دخلت الدراما السورية لأول مرة سوق الأعمال الاستعراضية من خلال مسلسل “جوقة عزيزة” الذي كان حالة نادرة على مستوى الإخراج، حيث عهدت جهة الإنتاج المسلسل إلى مخرجين، واحد لتصوير الحالة الدرامية وهو تامر إسحاق وساعده في تقديم الاستعراضات عادل سرحان من لبنان وهو المخرج المختص في تقديم الأعمال الاستعراضية.

وفي تزامن نادر قدم عملان يعالجان موضوعا واحدا وهو فساد بعض مسؤولي الدولة في أجهزتها المختلفة، وهما “كسر عضم” و”مع وقف التنفيذ”. وتابع الجمهور السوري العملين باهتمام لكنه انتقد وجودهما معا وهما يعالجان ذات الموضوع ضمن موسم واحد. وما زاد الطين بلة مشاركة أحد الأبطال (فايز قزق) في العملين وبدورين متشابهين، وتحديدا شخصية رجل السلطة الفاسد مما عرضه لانتقادات حادة الأمر الذي دفعه للتصريح بأن الحلقات القادمة ستكشف عن فوارق جوهرية بينهما.

ورغم أنه لم يكن موفقا في موسمه الأول رغم الإمكانات الفنية والمالية الكبيرة، فإن الجزء الثاني من مسلسل “الكندوش” قد حمل تطورا هاما. كان النص في الجزء الأول يعاني من فقر في الأحداث، فكان الإيقاع بطيئا وغير مشوق الأمر الذي دفع بالمخرج سمير حسين لإدخال الكاتب محمد العاص كمتدخل في السيناريو، والذي استطاع أن يحرر النص من رتابته وحقق فيه العديد من نقاط التشويق الدرامي، فكسب المسلسل شرائح واسعة من الجمهور وحقق معدلات متابعة فاقت الجزء الأول بكثير.

حضور وغياب

ظهر الفنان الشهير دريد لحام في مسلسل “على قيد الحب” وهو يقدم دورا اجتماعيا بحتا بعيدا عن الكوميديا التي خبرها، وهي ليست المرة الأولى التي يقدم فيها أدوارا خارج الكوميديا فقدم قبلا مسلسل “سنعود بعد قليل” و”بواب الريح” و”شارع شيكاغو”. ولم يكن دوره هذا العام ذا مساحة كبيرة لكنه كان واضح المعالم ومؤثرا ومتناغما مع بقية الشخصيات في المسلسل وأكثرها الشخصية التي تجسدها الممثلة نادين خوري. كما شاركه أسامة الروماني الحضور الوازن في دور آخر تميز بمساحته الزمنية القصيرة نسبيا لكنه حمل بعدا إنسانيا هاما خاصة في معنى الصداقة.

وعلى التوازي معهما ظهرت جهود فنانين كبار حققوا وجودا هاما، من بينهم عباس النوري الذي قدم شخصية متميزة في “مع وقف التنفيذ” تتمتع بالحيوية والبراغماتية ودرجات عليا من الوصولية وكذلك فايز قزق الذي قدم أدوارا متزنة منها دور رجل السلطة الفاسد وكذلك في شخصية أبوالآس في “الكندوش”، بينما ظهرت سلاف فواخرجي بشكل مختلف عن معظم أدوارها السابقة فقدمت دور امرأة (جنان) تعمل في المجال النيابي لكنها تتقاطع مصلحيا مع دوائر الفساد وتكون منهم.

وقدمت سامية الجزائري في مسلسل “الكندوش” دور أم مصطفى بشكل لافت وإن كان شكلها الجسدي المشوه مبالغا فيه وشكل تنميطا لفكرة الشر. كذلك قدمت صباح الجزائري دورا ملفتا في مسلسل “على قيد الحب” مجسدة دور سيدة تحمي كنتها من غوغاء ابنها ومغامراته الطائشة. وظهرت بدور سيدة تتمتع بالكثير من الهدوء والثقة.

وكعادته يظهر سلوم حداد متميزا بأدوار الرجل القوي الذي يحرك مسارات حياة عدة أشخاص في محيطه بدءا بأسرته ثم أسرة أخيه وحتى المحيطين به، وفي دور حمدي حميها في مسلسل “جوقة عزيزة” قدم شخصية لطيفة ومحببة تميزت في بعض الأحيان بالطرافة.