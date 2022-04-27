مذكرة توقيف غيابية بحق ماريا معلوف

أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية بحق الاعلامية ماريا معلوف، المقيمة خارج لبنان، في جرم “استدعاء عدوان خارجي” و”قتل اللبنانيين”.

وكان المحامي غسان المولى، بوكالته عن أسرى محررين وإعلاميين، قد تقدّم بإخبار أمام النيابة العامة العسكرية ضد معلوف في جرم “الخيانة الوطنية” و”استدعاء عدوان خارجي لتشريد وقتل اللبنانيين واستباحة السيادة وتدمير الدولة ومخالفة القوانين لجهة الاتصال والتطبيع مع العدو الصهيوني”.









ورُفعت الدعوى بعد مقابلة تلفزيونية أجرتها معلوف مع الناطق بلسان جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وبعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي عليها، أصدرت اليوم القاضية ابو شقرا قرارها الظني بإدانة المدعى عليها بمخالفة المادة 1/7 من مقاطعة اسرائيل، والظن بها بموجب المادة 295 عقوبات والتي تتحدث عن إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية. وصدرت بموجب القرار مذكرة توقيف غيابية في حقها.