ما هو الصوت التفضيلي؟

لكل ناخب لبناني أن يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحقّ له الاقتراع بصوتٍ تفضيليٍّ واحد لمرشّحٍ من دائرته الانتخابية الصغرى، من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.

-#الصوت التفضيليّ هو تفضيل الناخب اسم مرشّح ضمن لائحة، بشرط أن يكون المرشّح من نفس الدائرة الصغرى للمقترع. وبطريقة أوضح، هناك دوائر انتخابية مقسّمة على أكثر من دائرة صغرى كالشوف وعاليه مثلاً، حيث المقترع ابن الشوف يحقّ له تفضيل مرشّح من دائرته الصغرى، أي الشوف، ولا يحق له تفضيل مرشّح من عاليه.









– في حال عدم اقتراع الناخب بصوت تفضيليّ، يبقى اقتراعه صحيحاً، ويُحتسب صوتُه للّائحة فقط. أمّا إذا أدلى بأكثر من صوت تفضيليّ واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب أيّ صوت تفضيليّ، ويُحتسب صوته للّائحة وحدها.

– في حال اقترع الناخب للائحة، وأدلى بصوت تفضيليّ ضمن لائحة أخرى، أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى أخرى غير التي ينتمي إليها، فلا يُحتسب أيّ صوت تفضيليّ، وتحتسب اللائحة لوحدها.

– في حال لم يقترع الناخب لأي لائحة، وأدلى بصوتٍ تفضيليّ ضمن لائحة واحدة، يُحتسب صوته للّائحة.

المصدر: النهار