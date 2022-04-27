نادين نجيم في “علبة سردين” بكواليس “صالون زهرة”

انتشر فيديو طريف للمثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم،​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أطلت فيه من كواليس مسلسل “صالون زهرة” الجزء الثاني.

وظهرت نادين في الفيديو وهي تقف إلى جانب الممثلة اللبنانية نهلة داوود، وقالت بعد سؤالها عن رأيها بمكان التصوير بطريقة عفوية: “هيدا مش موقع تصوير هيدا علبة سردين”، معبرة عن استيائها وتذمرها من ضيق المكان.









تفاعل الجمهور بشكل كبير مع مقطع الفيديو الذي تناقلوه عبر صفحاتهم الخاصة معبرين عن محبتهم لها ومشيدين بأدائها خلال المسلسل.

يذكر أن نادين تلعب دور البطولة في مسلسل “صالون زهرة” إلى جانب الممثل السوري معتصم النهار، بالإضافة إلى نخبة من الممثلين، والعمل “15 حلقة” من تأليف ​نادين جابر​، إخراج جو بو عيد.