باسيل: تاريخ كبير من النضال لا يقف عند عهد رئاسي

قال رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، أنّ: الانتخابات هي فرصة لمراجعة الضمير. وأكّد باسيل أنّ، تاريخ كبير من النضال لا يقف عند عهد رئاسي.

وأضاف باسيل، في حديثٍ له عبر الصفحة الرسمية لـ “التيار الوطني الحر”، “المحطة الانتخابية هي محطة لتأكيد تمسكنا بلبنان المهم أن نحافظ على قدرتنا على الثبات والصمود، مهما منعونا استطعنا اقرار قانون الانتخاب النسبي واقرار استخراج الغاز والنفط.









وتابع، انتخبوا تيار كي يستطيع ان يشارك في القرار في المرحلة المقبلة المصيرية، نفهم قلقكم ومخاوفكم لكن الخيار الوحيد هو اكمال نضالنا.