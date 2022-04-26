نصرالله: النصر النهائي قريب جداً.. لن يسقطنا الحصار ولن نتخلى عن القدس

رأى الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله أنّ “القدس تعود اليوم لتكون هي القضية الأساس”.

نصرالله وخلال كلمة له، اعتبر أنّ “كل ما نتعرض له في لبنان وخط المقاومة من حصار وعقوبات وتضييق هدفه الأساسي دفعنا للتخلي عن القدس وفلسطين”.









وأكّد أنّ “الصمود في مواجهة الحصار جزء من معركة المصير والمستقبل والمقاومة”، مشدداً على أنه “كما لم تسقطنا الحروب فلن يسقطنا الحصار ولن نتخلى عن القدس وهذا عهدنا معها”.

كذلك أكّد أنه “كما تجاوزنا كل المراحل القاسية السابقة نقف بعون الله تعالى على مشارف النصر النهائي الذي نراه قريباً جداً”.

وأعلن “أننا سنحطم كل القيود نسقط كل المؤامرات وستسقط الخناجر التي تحاول طعننا في صدورنا وظهورنا”.

وفي الختام، قال نصر الله إنّ “القدس ستبقى هي العنوان والأساس والهدف وستبقى هي المحور”.