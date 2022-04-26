تأسست عام 2014 ومقرها صور… حماس لبنان تضرب إسرائيل بعنف

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن هناك توجسا لافتا في أوساط عدد من الأجهزة العربية بل وداخل فلسطين ذاتها من العودة القوية للقيادي في حركة حماس صالح العاروري من جديد.









وقال مصدر فلسطيني مسؤول لبيروت أوبزرفر أن العاروي نجح في اشعال الأزمات دعما لحركة حماس وأحداث حالة من العنف في القدس الشرقية والحرم القدسي خلال شهر رمضان وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وبحسب مصادر حماس ، فإن الشخصية الرئيسية الدافعة لموجة العنف الحالية في القدس الشرقية وحرم الهيكل وإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان هو صالح العاروري ، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الجناح العسكري لحركة حماس في الغرب. ومسؤول اتصال مع إيران وحزب الله.

وأوضح هذا المسؤول أن العاروري يلعب نفس الدور الذي كان يلعبه القيادي في حركة حماس محمد ضيف الذي قاد المواجهة العسكرية مع إسرائيل في إطار ما يسمى بنظام “سيف القدس” على خلفية الأحداث في الشيخ جراح والمسجد الأقصى في الحرم القدسي.

وقال هذا المسؤول إن أحداث العنف هي محاولة صالح العاروري تسليط الضوء على أهمية القدس والضفة الغربية في القتال ضد إسرائيل بينما أخذ قطاع غزة استراحة من الحملة بعد أن قاد العام الماضي.

وتتهم أوساط سياسية العاروري بإطلاق النار على إسرائيل من لبنان ، وبحسب مسؤولين أمنيين كبار ، فإن إطلاق النار نفذ من قبل نشطاء فرع حماس في لبنان ، بموافقة حزب الله ، لإبلاغ إسرائيل بأنها أمام عدة جبهات فلسطينية موحدة تعمل كوحدة واحدة للدفاع عن القدس. المسجد الأقصى ومخيم جنين.

اللافت أن هذا يفتح الباب نحو تدشين فرع لحركة حماس في لبنان سرًا عام 2014 بقيادة صالح العاروري بالتنسيق مع إيران وحزب الله ، حتى يتمكن من الرد على إسرائيل من الشمال عند الضرورة دون تدخل مباشر من حزب الله، ويقع مقر الفرع في مدينة صور وله عدة مئات من النشطاء في مخيمات اللاجئين في جنوب لبنان