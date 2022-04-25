كيف علّق وائل جسار على أنباء ارتباطه بفنانة إسرائيلية؟

تحدث الفنان وائل جسار حول الشائعات بوجود علاقة عاطفية جمعته بشابة إسرائيلية.

وقال خلال حلوله ضيفا على برنامج “حبر سري”: “سمعت بشائعة ارتباطي بفنانة إسرائيلية، وهذه شائعة مضحكة للغاية، وليس لها أي أساس من الصحة، ولا أعلم عنها أي شيء”.









وأضاف: “على من يروج لشائعة علاقتي بفنانة إسرائيلية أن يقدموا دليلا أو حتى نصف دليل بدلا من التأثير على سمعتي وإيذائي في عملي ووطني، ولا أعلم ما هو الهدف الذي يسعى إليه من يروجون لمثل هذه الشائعات، ولماذا يريدون أذيتي”.

ولفت جسار إلى أن “هناك العديد من أعداء النجاح، ولكن هذه المرة زيادة عن الحد، خاصة أننا في لبنان لنا ظروف خاصة في الوضع مع إسرائيل، وهذا ضرر لي على الجانبين العملي والوطني”.

ورداً على سؤال مضيفته الإعلامية المصرية أسما إبراهيم حول النجمة شيرين عبد الوهاب، أجاب: “هي تبهرنا بأعمال رائعة وأعمال للتاريخ، ولكن الصراحة حصل معايا موقف أثر فيا، وكنا مع بعض في الطيارة وقبل كده كنا في حفلة فرح وهي طيبة وحبوبة، ولكن في الطيارة حسيت فيها حاجة”.

وأوضح أن ما حصل منها جعله يشهر بأنها متقلبة المزاج.