#إليسا تعلق على “فاجعة طرابلس”: “مش حرام ولادها يموتو من الجوع أو هني وهربانين وفيها أهم أغنياء لبنان”؟

بعد مأساة غرق قارب قبالة ساحل طرابلس، غردت الفنانة اليسا على حسابها على تويتر: مأساة طرابلس هيي دليل جديد على بلد حكامو ما بالن بشعبو اللي عم بيموت. هالمدينة الفقيرة رئيس الحكومة هوي أغنى لبناني وهوي منا. وبتضم كمان أهم أغنياء لبنان. مش حرام ولادها يموتو من الجوع أو هني وهربانين؟