بالفيديو… الأحدب ينشر فيديو لطفل يوثّق حادثة غرق الزورق ويطالب قائد الجيش بتوقيف قائد الطراد وفتح تحقيق شفاف

غرّد النائب السابق مصباح الأحدب عبر حسابه على “تويتر”، كاتباً: “حقنا للدماء في طرابلس، ودرءاً للفتنة بين الجيش وأهله، وحفظاً للسلم الأهلي. على قائد الجيش توقيف قائد الطراد وكل من كان معه فوراً، وفتح تحقيق شفاف، وانزال أشد العقوبات بالمرتكبين. الفاجعة كبيرة وطمس الحقائق يولد ردود فعل لن يتحملها البلد”.

أضاف: “الصغار لا تعرف الكذب..”.









وأرفق الأحدب تغريدته بفيديو لطفل يوثق ما جرى لحظة الحادثة.