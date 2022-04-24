احتفالات وسط الحرب.. الأوكرانيون يتمسكون بفرحة عيد الفصح

يتمسك الأوكرانيون بتقاليد عيد الفصح – أهم احتفال ديني مسيحي – وسط حرب جلبت الدمار والحزن في معظم أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من أن روسيا، ذات الغالبية الأرثوذكسية الشرقية، رفضت دعوات هذا الأسبوع من قبل أوكرانيا والأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عيد الفصح، إلا أن الأوكرانيين احتفلوا بهذه المناسبة، طبقا لصحيفة “نيويورك تايمز“.









في كنيسة التجلي الكاثوليكية وسط مدينة لفيف، وقف صف من رواد الكنيسة بجوار سلال مليئة بالنقانق ولحم الخنزير المدخن وخبز عيد الفصح والزبدة والجبن ليباركهم الرب.

ويحتفل الجميع في أنحاء أوكرانيا بهذه الطقوس، في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية الشرقية.

وقالت آنا موكويدا، 22 سنة، إن هذا كان أول عيد فصح تقضيه بعيدا عن أسرتها بعد نزوحها من كييف إلى مدينة تشيرنيفتسي الجنوبية الغربية. وعلى الرغم من الخطر وعدم اليقين، كان العديد من الأوكرانيين مصممين على التمسك بالتقاليد.

وأضافت موكويدا: “عيد الفصح في وقت الحرب مثل الشمس في يوم ممطر. من المهم جدًا الآن أن يكون لديك مثل هذه الأيام لمجرد الشعور بالحياة وتذكر أنه كانت هناك حياة قبل الحرب”.

كما حمل سكان آخرون سلال عيد الفصح عبر في طريقهم إلى الكنائس من كل طائفة والتي تقع بمنطقة السوق المركزية المدرجة كموقع للتراث العالمي لليونسكو.

ومع انطلاق صفارات الإنذار، أغلقت المقاهي أبوابها وأخذت مجموعة من موسيقيي الشوارع استراحة من الموسيقى الشعبية التي كانوا يعزفونها على الآلات الوترية الأوكرانية التقليدية.

وعند تقاطع قريب، وضع بعض السكان باقات من الزهور عند أقدام تمثال للسيدة العذراء بجانب أكوام من أكياس الرمل البيضاء المخصصة لحماية التمثال من القصف.

في محطة القطار المركزية بمدينة لفيف الغربية، وزع المتطوعون شوكولاتة عيد الفصح للأطفال النازحين القادمين من مدن أخرى.

وظل حظر التجول ساريًا طوال ليلة السبت في معظم أنحاء البلاد عندما كان العديد من المسيحيين يقيمون تقليديًا وقفات احتجاجية ويحتفلون بقداس منتصف الليل لإحياء ذكرى أولئك الذين انتظروا يوم السبت المقدس بالقرب من قبر المسيح.

وبدلا من ذلك خطط كثير من الناس لمشاهدة القداس على شاشات التلفزيون.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان صباح، السبت، “يجب أن نفهم أن تجمع المدنيين في وقت محدد طوال الليل يمكن أن يكون هدفًا للصواريخ والطائرات والمدفعية”.

في لفيف، أعلنت السلطات في البداية أن حظر التجول سيتم رفعه، ولكن بعد ذلك أعادت فرضه بعد تلقي معلومات استخبارية تفيد بأن المخربين الموالين لروسيا قد يخططون لشن هجمات في المدينة.

خلال وقت سابق من الأسبوع، طلب رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا، متروبوليتان إبيفاني، من رجال الدين التخلي عن

قداس عيد الفصح الليلي في المناطق المتضررة من القتال خوفا من القصف الروسي. وقال في خطاب متلفز: “ليس من الصعب تصديق أن هذا سيحدث بالفعل، لأن العدو يحاول تدميرنا بالكامل”.