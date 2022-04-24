بينها مصر والعراق والمغرب ولبنان.. أمريكيون ولدوا بدول عربية باتوا من أصحاب المليارات

احتل 92 مواطناً أمريكيا ولدوا في الخارج صدارة قائمة فوربس السنوية للمليارديرات لعام 2022، والذين يعيشون حالياً في الولايات المتحدة، بينهم مهاجرون ولدوا بدول عربية.

ووفق تقرير نشرته شبكة “سي إن إن”، 23 أبريل/نيسان 2022، فقد ظهر أن 13% من أصل 735 مواطناً أمريكياً في القائمة من المهاجرين، وينحدرون من 35 دولة









وقد بلغ صافي ثروة أصحاب المليارات من المواطنين الأمريكيين المولودين في الخارج نحو 711 مليار دولار، أي ما يعادل 15% من الثروة الإجمالية للمليارديرات الأمريكيين، وفقاً لقائمة فوربس لأغنى المليارديرات في العالم.

وبحسب القائمة، فإنه من بين الـ92 مليارديراً، جاء 6 أشخاص من مواليد دول عربية، على رأسهم رمزي مسلم، وهو أمريكي من مواليد الأردن، صافي ثروته يقدر بـ4 مليارات دولار، وهو يعمل في قطاع الأسهم الخاصة، وتصنيفه عالمياً هو الـ35.

وتضمنت القائمة أيضاً حاييم صبان، وهو أمريكي من مواليد مصر، ويبلغ صافي ثروته 3.1 مليار دولار، وتصنيفه 41 عالمياً، ويعمل في قطاع شبكات التلفزيون والاستثمار.

كما تتضمن القائمة ديفيد هنداوي، وهو أمريكي من مواليد العراق، ويبلغ صافي ثروته 1.8 مليار دولار، وتصنيفه الـ65 عالمياً، ويعمل في مجال البرمجيات.

وشملت القائمة كذلك مارك العسري، وهو أمريكي من مواليد المغرب، ويبلغ صافي ثروته 1.8 مليار دولار، وتصنيفه الـ67 عالمياً، ويعمل في مجال المحفظة الوقائية.

أما نوبار أفيان، وهو أمريكي من مواليد لبنان، وصافي ثروته يقدر بـ1.7 مليار دولار، وتصنيفه الـ70 عالمياً، ويعمل في قطاع التكنولوجيا الحيوية.

كما تضم القائمة فايز صاروفيم، وهو أمريكي من مواليد مصر، وتبلغ ثروته 1.5 مليار دولار، وتصنيفه الـ78 عالمياً، ويعمل في قطاع إدارة الأموال.