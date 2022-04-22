مساعدات أميركية في الضاحية الجنوبية

صناديق بيضاء ممهورة بشعار “USAID”، تُوزع في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط شعارات لحزب الله.
الحمدلله الذي نصرنا حتى نبعص دوروثي شيا في عملية نوعية أدت الى مصادرة اعاشاتها و توزيعها عجماعتنا
تنبيه " أنجئة المجتمعات عيب بس عنا حلال"
الموت للماكبوك pic.twitter.com/rGiJ1OPqQI
— Mohamad dandash (@Al_dandash) April 21, 2022
ليس المشهد مألوفاً في الضاحية، ولم يكن متوقعاً ولا منتظراً، على ضوء الخلاف بين حزب الله والولايات المتحدة، والحملات التصعيدية بينهما، خصوصاً في فترة ما قبل الانتخابات النيابية. فالولايات المتحدة لم تتوقف عن تأكيد موقفها من الحزب، ودعم أحزاب وقوى سياسية على خصومة مع الحزب وتُعارض نشاطاته وتسليحه، فيما يواصل الحزب حملته على الولايات المتحدة ويتهم خصومه بأنهم من أتباع واشنطن، كما يتهم منظمات المجتمع المدني بتلقي مساعدات من واشنطن وبأنها تخوض المعارك ضده بتمويل أميركي ودولي.
هذه الخلفية، أثارت الاستغراب وفعّلت النقاشات حول ما إذا كان هناك من تبدل سياسي، أو رسائل عبر المساعدات، أو ضغط أميركي على بيئة حزب الله لدحض روايته حول التدخل الاميركي ضد بيئته قبيل الانتخابات.
وذهب آخرون الى تحميل الصور مضامين سياسية، مثل تساؤلات عن تقارب غير معلن بين الطرفين المتخاصمين، أو “جس نبض” بين الحزب والجانب الأميركي، فيما ذهب البعض إلى نظرية مؤامرة، كالقول بأن السفارة الأميركية تحرج الحزب عبر إرسال مساعدات الى الضاحية لمساعدة بيئته عبر “الوكالة الأميركية للتنمية”، وبالتالي تدحض روايته عن استهداف تلك البيئة. وتوجه أحد المغردين بالسؤال مباشرة للسفارة وللوكالة الأميركية: كيف تصل مساعدات الى منطقة يسيطر عليها تنظيم تعتبره واشنطن “تنظيماً إرهابياً”؟
غريب ما حدا علّق هون، مع انو بضلوا يحكوا عن السفارات والNGOs والإمبريالية وأميركا وسندويشاتن لبوزعوها علينا 🤔 https://t.co/uM1CYhJNLp
— Mostafa (@steve4trabajo) April 22, 2022
لكن تلك الجوانب السياسية، تحتاج الى مؤشرات أخرى لتثبيتها، في وقت تؤكد السفارة الأميركية أنها لا تميز بين لبناني وآخر في المساعدات التي تقدمها، وتنفي الأبعاد السياسية في أي من تلك المساعدات. فيما يصرّ حزب الله على التأكيد بأنه لا يغلق مكاناً ولا يتحكم بجغرافيا، وأن جمهوره متواجد في الضاحية الى جانب آخرين ليسوا من مؤيديه، ولا يفرض على الناس أي شيء، لا في فرض الرأي السياسي ولا بفرض تقاليد وثقافة ونمط حياة.
كما دعمت الولايات المتحدة برنامج “هيا بنا” الذي نفذه الصحافي والباحث الراحل لقمان سليم في العام 2010 لمحو الأمية باللغة الانكليزية للنساء، وتم تنفيذه في الضاحية. كذلك نفذت جمعيات أهلية برامج محو أمية وغيرها، مدعومة من منظمات الأمم المتحدة، الى جانب برامج توعية صحية مدعومة من مؤسسات دولية.
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