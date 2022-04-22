مساعدات أميركية في الضاحية الجنوبية

ظهرت الصناديق البيضاء الى جانب صناديق أخرى ممهورة بأختام منظمة الغذاء العالمي، وأكياس كبيرة يبدو أنها أكياس طحين وسكر. وبرز عمال ينقلون تلك المساعدات، وفي الخلفية مدرسة “ليسيه لازار” الموجودة في الضاحية، فضلاً عن شعارات دينية تظهر أن المكان في الضاحية الجنوبية. لكن لم يظهر أي شعار للجمعية التي أحضرت المساعدات أو وزعتها، أو الجهة التي أوصلتها، وما هو حجمها وعددها.

تناقل مستخدمو مواقع التواصل تلك الصور، وبنوا عليها سرديات سياسية واجتماعية، ليس أقلها أن الحزب الذي يعادي منظمات المجتمع المدني “أن جي أو” ويواصل حملاته عليه، يتلقى مساعدات منها.. فيما قال آخرون إن المساعدات الأميركية محرمة إذا كانت للخصوم أو للـNGO’S، بينما ستصبح “مالاً حلالاً عندما تصبح بعهدة الحزب”.

وذهب آخرون الى تحميل الصور مضامين سياسية، مثل تساؤلات عن تقارب غير معلن بين الطرفين المتخاصمين، أو “جس نبض” بين الحزب والجانب الأميركي، فيما ذهب البعض إلى نظرية مؤامرة، كالقول بأن السفارة الأميركية تحرج الحزب عبر إرسال مساعدات الى الضاحية لمساعدة بيئته عبر “الوكالة الأميركية للتنمية”، وبالتالي تدحض روايته عن استهداف تلك البيئة. وتوجه أحد المغردين بالسؤال مباشرة للسفارة وللوكالة الأميركية: كيف تصل مساعدات الى منطقة يسيطر عليها تنظيم تعتبره واشنطن “تنظيماً إرهابياً”؟ غريب ما حدا علّق هون، مع انو بضلوا يحكوا عن السفارات والNGOs والإمبريالية وأميركا وسندويشاتن لبوزعوها علينا 🤔 https://t.co/uM1CYhJNLp — Mostafa (@steve4trabajo) April 22, 2022 لكن تلك الجوانب السياسية، تحتاج الى مؤشرات أخرى لتثبيتها، في وقت تؤكد السفارة الأميركية أنها لا تميز بين لبناني وآخر في المساعدات التي تقدمها، وتنفي الأبعاد السياسية في أي من تلك المساعدات. فيما يصرّ حزب الله على التأكيد بأنه لا يغلق مكاناً ولا يتحكم بجغرافيا، وأن جمهوره متواجد في الضاحية الى جانب آخرين ليسوا من مؤيديه، ولا يفرض على الناس أي شيء، لا في فرض الرأي السياسي ولا بفرض تقاليد وثقافة ونمط حياة.