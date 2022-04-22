الدولار يلامس الـ 28 ألفاً!

ارتفع دولار السوق السوداء في التعاملات بعد ظهر اليوم، وسجّل 27 ألفاً و600 ليرة بيعاً للصرّاف، و27 ألفاً و800 ليرة لبنانية. في حين كان سعر الصرف صباح اليوم 27 ألف ليرة، وأمس، و26 ألف و50 ليرة لبنانية.

وبالتوازي، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي بتداول أخبار عن سوبرماركات بدأت ترفع أسعارها بناءً على سعر صرف 30 ألف ليرة للدولار الواحد.









إلّا أنّ نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أكّد لـ”النهار” أنّ “هذا الخبر غير صحيح”، مشيراً إلى أنّ “المكاتب الإدارية مغلقة حتى الثلثاء ولا تغيير في الأسعار من الموردين”.

وشدّد فهد على أنّ “السوبرماركت تشتري من الموردين بالليرة وتسعر وفق لوائح الأسعار بالليرة اللبنانية”.

من جانبه، قال رئيس نقابة مستوردي الموادّ الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ”النهار” إنّ “الشركات المستودرة للموادّ الغذائية مقفلة اليوم، ولم تصدر لوائح جديدة”، موضحاً أنّه “من الممكن أن يكون بعض أصحاب السوبرماركت قد رفعوا أسعارهم بعد صعود #الدولار بشكل كبير، لأنّ بعض السوبرماركات لم تعد تنتظر صدور اللوائح الجديدة”.

وأشار بحصلي إلى أنّه “حصل ما كنّا نتخوّف منه، فالدولار ارتفع، والآن أسعار السلع قد ترتفع”.