“تهديد ناخبين وترهيبهم”… أبو فاعور: سأتقدم بدعوى قضائية

أعلن النائب وائل أبو فاعور “التقدم بدعوى قضائية بحق مندوبي أحد المرشحين في راشيا والبقاع الغربي، بتهمة تهديد ناخبين وترهيبهم والضغط عليهم”.

وقال في بيان: “يقوم بعض المندوبين لأحد المرشحين في منطقة راشيا والبقاع الغربي بتهديد بعض الناخبات من أصول سورية متزوجات من لبنانيين، بحرمانهم وعائلاتهم من دخول سوريا لزيارة أهلهم في حال اقترعوا لمصلحة النائب وائل ابو فاعور، وذلك عبر زيارتهم وإبلاغهم بهذا الأمر”.









وختم: “أنا على ثقة كاملة بشجاعة ووضوح موقف أبناء وبنات منطقة راشيا والبقاع الغربي، وخير دليل على ذلك ردود ومواقف من زاروهم وحاولوا الضغط عليهم، لكنني أيضا سأتقدم بدعوى قضائية ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة تهديد وترهيب الناخبين والضغط عليهم، وسأتقدم بشكوى الى هيئة الإشراف على الانتخابات بحق المرشح الذي يعملون لمصلحته وبتوجيهاته، لكي أضع الهيئة ووزارة الداخلية والقضاء أمام مسؤولياتهم في حماية حرية الناخبين”.