علاقات سياسية بين فرنسا وحزب الله يكشفها الشيخ نعيم قاسم

شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مقابلة اذاعية على أن العلاقات بين حزب الله وفرنسا جيدة، مضيفاً ان “الفرنسي مدرك بان اي خطوة او اقتراح يقوم به في لبنان لا يمكن ان ينجح فيه اذا لم يكن حزب الله جزء من هذا المسار لذلك هناك علاقات بيننا وهناك نقاشات سياسية وهم معجبون باداء حزب الله ولا يعبرون عن ذلك بشكل علني ..”. واضاف: “العلاقة مع فرنسا مفيدة طالما هي مهتمة بلبنان لا مشكلة ان نتعاون معها واقول اكثر من ذلك اي فريق عربي او دولي يهتم بلبنان ويكون صادق اللهجة ولا يتبين ان لديه مؤامرة على لبنان نحن حاضرون للالتقاء معه لمصلحة لبنان ..”.







