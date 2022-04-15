حماس تمنع حركة الجهاد الإسلامي من التصعيد

خاص – بيروت أوبزرفر

قال مصدر مسؤول بحركة الجهاد الإسلامي إن الحركة تريد إطلاق الصواريخ على الاحتلال بسبب الاشتباكات الأخيرة في الضفة الغربية لكن حماس تمنعها من ذلك.









وأوضح المصدر الذي تحدث إلى بيروت أوبزرفر أن حماس ترغب في الاستفادة من الامتيازات التي تحصل عليها الآن سواء ماديا أو معنويا من قطر وبعض من الأطراف العربية الأخرى ، وذلك بدعوى السيطرة على الأوضاع في غزة.

وأشار المصدر إلى أن حماس أو بالأصح بعض من قواعدها تعمل جديا على الزعم بمحاربة الاحتلال في الضفة الغربية، إلا أن الواقع السياسي يؤكد أنها تحاول حصد المكاسب على كافة المستويات.