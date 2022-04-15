وزير الصحة يطلب سحب منتجات “كيندر” من لبنان وبأقصى سرعة ممكنة

وجّه وزير الصحة فراس الأبيض كتابًا إلى وزير الإقتصاد أمين سلام يتعلّق بـ”سحب بضاعة شركة فيريرو من الأسواق اللبنانية”.

وجاء في نص الكتاب: “بالإشارة للموضوع, وبعد إقرار شركة “فيريرو” العملاقة في مجال الصناعات الغذائية في بيان لها بوجود “ثغرات داخلية”، وبعيد وقف عمل مصنع تابع لها ينتج شوكولا “كيندر” في بلجيكا إثر الإشتباه بتسبب منتجاته بإصابات بالسالمونيلا، وبعد سحب الشركة الإيطالية في الأيام الماضية منتجات الشوكولا “كيندر” موجودة في أسواق دول أوروبية عدة (فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وأيرلندا والسويد وهولندا)، وفي الولايات المتحدة، والعديد من الدول العربية (مصر، الكويت، السعودية وسلطنة عمان..) بسبب مخاوف بشأن منتجات مصنوعة في مصنعها البلجيكي في مدينة أرلون يشتبه في أنها مصدر تفش لمرض السالمونيلا”.









وأعلن أنه “لذلك نطلب منكم الإيعاز لمن يلزم سحب هذا المنتج من الأسواق اللبنانية بأقصى سرعة ممكنة، حفاظًا على الصحة العامة شاكرين تعاونكم”.