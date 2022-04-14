لبنان أمام “طائف” جديد ولامركزية و… “رئيس رمزي”؟!

هناك أفكار عدّة يجري العمل لوضعها في خطة جدّية وعملية قابلة للتنفيذ. هدفها سيكون وضع “اتفاق طائف” جديد يتحوّل دستوراً أو يُضاف الى الدستور الحالي الذي كان الطائف القديم الذي اعتمده اللبنانيون بتشجيع أميركي وعربي الأساس الأول له. لا يعني ذلك طبعاً التخلّي عن بنود الطائف القديم كلّها، ولا سيما التي لم تُنفّذ لاعتبارات عدّة يتعلّق بعضها باستمرار نزاع الطوائف والمذاهب بل الشعوب وبعضها الآخر بعدم وجود مصلحة للمكلّف تنفيذه في تنفيذه. ذلك أنّ مصلحته كانت تقضي بوقف العنف والحروب والدم وإبقاء لبنان حديقة خلفية له وإبقاء انقساماته كي يسهل عليه ضبطها بتخويف بعضها من بعض. لا يعني ذلك أيضاً أن الفريق الداخلي الأقوى بسلاحه ووحدته الداخلية واعتماده على حليفته الإقليمية إيران الإسلامية بل ارتباطه بها وعلى رعاية الولايات المتحدة والفرنسية لدوره الوطني الجديد صانعاً للاستقرار مع سائر اللبنانيين وحامياً له، لا يعني ذلك ممارسةً فوقية ومزاجية للسلطة بل إدارة تنفيذ “الطائف” الجديد ودستوره الذي يُفترض أن يُرضي سائر الشعوب في البلاد وإن في الحدّ الأدنى. علماً بأن الرضى الكامل لا يمكن بلوغه أبداً لا في لبنان ولا في غيره ولا سيما من الدول المتخلّفة في العالم.









ما الجديد في “الطائف” الجديد؟ الجديد ينطلق من “الطائف” القديم أو بالأحرى من بند أو بنود فيه لم تنفّذ وأهمها اللامركزية (الإدارية أو الإنمائية أو المالية أو الثلاثة معاً)، علماً بأن اللامركزية الإدارية لم تجد من يقبلها وينفّذها في لبنان قبل زوال الجمهورية الأولى فيه بعد حروب 1975-1990 رغم حاجة أبنائه الماسّة إليها. ربما كان السبب في حينه الجغرافيا والديموغرافيا اللبنانيتين وعدم الشعور بالحاجة إليها. وهي لم تجد من يطبّقها أيضاً في الجمهورية الثانية التي تأسّست بعد الحروب المشار إليها رغم ورودها في “#اتفاق الطائف” الأول ثم الدستور المنبثق منه، رغم أن الحاجة إليها صارت ماسّة بعد الانقسامات الداخلية الحادة التي حوّلت الشعب شعوباً وجغرافيته الصغيرة جغرافيات طائفية ومذهبية ودينية وحّدتها سوريا بالقوة، لكن انقسامها استمر وازداد يوماً بعد يوم وهو لا يزال على ازدياد.

طبعاً إضافة الإنمائية والمالية الى اللامركزية الإدارية لا تُرضي شعوب لبنان كلها. هو أساساً كان مطلب المسيحيين وحدهم. لكنه ربما صار الآن ضمناً مطلب شعب لبناني مسلم أيضاً وربّما شعبين بعدما نجح شعب مسلم ثالث وهو الأقوى من زمان في التحوّل قوة داخلية أولى ديموغرافياً ووحدة وسياسياً وعسكرياً وأمنياً، وفي الوقت نفسه قوة إقليمية يُحسب لها حساب كبير في المنطقة العربية والإقليم وحتى العالم. في هذا المجال يُشار الى احتمال تفهّم الشعب الأقوى هذا رغبة المسيحيين المزمنة في هذا النوع الموسّع من اللامركزية ورغبة المسلمين الحديثة فيه. دافعه وجوده داخل “جغرافيات” طائفية ومذهبية لبنانية وعلى حدودها من داخل لبنان كما على حدودها من خارجه من جرّاء تحالفاته الإقليمية المعروفة. ويُرجّح أن تكون الدولتان المعنيّتان بلبنان اليوم والعاملتان على مساعدته، أي أميركا وفرنسا، غير رافضتين للّامركزية المذكورة، إذ إنها تسمح لكل “مقاطعة” بترتيب كهربائها وطرقاتها ونفاياتها و… ويُرجّح أيضاً أن يعزّز توصّل أميركا وإيران الإسلامية الى إحياء الاتفاق النووي في فيينا – ولا يزال ذلك محتملاً بل مرجّحاً رغم العقبات الأخيرة القليلة – الاتجاه الى المباشرة العملية في الإعداد لـ”الطائف” الجديد، وفي وضع مضمونه النهائي والحدود الموضوعية للامركزيته تلافياً لاقتراب البلاد في مرحلة مستقبلية من التقسيم أو من الزوال. يعني ذلك تكريس الدور الأساسي الموجّه والمسهّل لـ”حزب الله” في البلاد. لكنّه لا يعني أبداً رفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها من زمان عليه أي على “حزب الله”. وقد يكون من المرجّح جداً أن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها عن “الحرس الثوري” الإيراني، لكن رفعها عن “الحزب” يبقى غير مرجّح على الأقلّ في المرحلة الأولى من بدء لبنان الجديد تنفيذاً لـ”طائف” جديد بعد وضعه.

ماذا في “الطائف” الجديد المحتمل غير اللامركزية رغم عدم تحديد مضمونها بعد؟ فيه تغيير بصلاحيات رئيس الجمهورية التي قلّصها اتفاق الطائف لعام 1989، والتي أعادت إليها سوريا المكلّفة مساعدة لبنان على تطبيقه بعض القوة، ولكن دائماً بالاستناد إليها. فيه أيضاً تحديد لهذه الصلاحيات التي “ضخّمها” كثيراً مؤسّس “التيار الوطني الحر” “الجنرال” ميشال عون ولا سيما بعد توفير “حزب الله” كل ما يحتاج إليه حليفه من ضغوط وتعطيل كي يُنتخب رئيساً للجمهورية. ويعرف القاصي والداني أن “تضخّم” الصلاحيات الرئاسية على نحو غير مقبول من مسيحيين ومن غالبية المسلمين على تنوّعهم المذهبي لم يكن دائماً مرحّباً به من “حزب الله”. لكن سوء الوضع الداخلي وتكاثر أعدائه فيه في أوساط المسيحيين والسنّة والدروز جعله يقبل ذلك على مضض، علماً بأنه كان يعرف ولا يزال عدم مقدرة حليفه المسيحي على الذهاب بعيداً في استعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية في الجمهورية الأولى وفي تعزيزها وتضخيمها. أسباب ذلك معروفة جداً. ولهذا فإنه كان يتساهل معه ويوظّف ذلك في صراعاته الداخلية. يعني هذا الأمر أن الرئيس لن يعود قادراً على تعطيل عمل حكومة أو تشكيل حكومة أو تكليف رئيس حكومة، أو على المطالبة بحصص في الوزارات والمناصب الإدارية على تنوّعها ولا سيما من الحصّة المسيحية. طبعاً لن ينبسط المسيحيون بذلك لكن الضغط الدولي المفترض أن يُرافق وضع “الطائف” الجديد وتطبيقه يُفترض أن يقنعهم في اختصار بأن رئيس الجمهورية سيكون “رمز وحدة الوطن” ربما مع استثناءات محدودة لا تعيد الصلاحيات الرئاسية الدستورية الى ما قبل حروب الـ15 سنة، ولا الصلاحيات التي “انتزعها” الرئيس عون خلافاً للدستور.

هل هذه التوقعات التحليلية المبنيّة على معلومات في الكثير منها قابلة للترجمة والتنفيذ؟