بخاري: لم يكن هناك قطع للعلاقات مع لبنان

أكد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري أنه “لم يكن هناك قطع للعلاقات مع لبنان إنما إجراء ديبلوماسي للتعبير عن موقف كان مسيئاً للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي”.

وقال إن “مرتكزات السعودية لا تسمح لها بالتدخل في الأمور السيادية ونحترم الإجراءات والاستحقاقات النيابية والرئاسية ونتمنى على الجميع خوضها وفق الكفاءة ويهم المملكة الاهتمام باللبنانيين والإنسان في لبنان”.









وأشار إلى أن “المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية إنما العودة أتت وفق مشاريع مشتركة وسنتحدث عن مشاريع مشتركة بين فرنسا والسعودية لتقديم الدعم الإنساني والاستقرار في لبنان وهناك لجنة تحضيرية مشتركة لتنفيذ المشاريع لأن لبنان والشعب اللبناني يستحقان لأن الوضع صعب جداً في هذه المرحلة”.

كلام السفير السعودي جاء خلال الافطار الذي أقامه في دارة السفارة في اليرزة،