ما هي رسائل لقاء نصرالله- باسيل- فرنجية؟

يمكن إدراج لقاء الإفطار الذي دعا إليه الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، وجمع فيه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ورئيس حزب “المردة” سليمان فرنجية، ضمن الرسائل التالية:

ـ الرسالة الأولى، انّ «حزب الله» هو العمود الفقري لقوى 8 آذار او الخط السياسي، والوحيد القادر على جمع مكونات هذا الخط تحت سقفه.









– الرسالة الثانية، انّ المرحلة السياسية تستدعي توحيد الصفوف ورصها ووضع حدّ لحالة الشرذمة والخلافات.

– الرسالة الثالثة، التهيؤ للانتخابات النيابية وما تليها من استحقاقات دستورية تبدأ من تكليف رئيس حكومة ومحاولة تأليف حكومة ولا تنتهي بالانتخابات الرئاسية، وكل هذه الاستحقاقات تستدعي التشاور وخوضها من مربّع وحدة الموقف والصفّ.