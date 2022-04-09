فرنجية: اللقاء مع باسيل جاء في سياقه الطبيعي والسيد نصرالله ضمانة لأيّ لقاء

أكد رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية أنّ “اللقاء مع رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل جاء في سياقه الطبيعي وبمعزل عن أيّ تحالف انتخابي كما بات واضحاً، وأردناه علنياً لاننا نعتمد معكم الشفافية والوضوح”.

وأضاف فرنجية على هامش اللقاء مع مجموعة من أساتذة “المردة” في القطاع التعليمي الخاص في بنشعي: “كان هناك حديث عن فتح صفحة جديدة وإمكانية استتباع اللقاء بجلسات تنسيقية”.









وردّاً على سؤال، أوضح فرنجية أنّ “اللقاء جرى بدعوة من السيد حسن نصرالله الذي هو ضمانة لأيّ لقاء، وكُنّا لنلبّي أيضاً لو وُجهت إلينا الدعوة من غبطة البطريرك أو من رئيس الجمهورية”.

وختم بالتأكيد أنّه “لا بديل للحوار ولتوحيد الجهود في مرحلة دقيقة وحساسة دولياً واقليمياً وداخلياً”، حسبما ذكرت “النهار”.