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فوائد التمر بعد الصوم

April 8, 2022

 

يُعدّ التمر من أساسيات الموائد خلال شهر رمضان، نظراً للفوائد الصحّية والغذائية العديدة التي يقدّمها للصائم، أبرزها ما عرضه أخيراً موقع «Healthline»:




– يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف التي يحتاجها الجسم بشكلٍ يومي. واللافت أنّ هذه الجرعة تساعد في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك بطريقةٍ فعّالة.

– بما أنّ التمر مليء بمضادات الأكسدة، فإنّ تناولك له يساهم بشكلٍ كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحدّ من الإصابة بالأمراض.

– ثبُت أنّ التمر يعزّز صحّة الدماغ، لاحتوائه على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها مخ الإنسان، كما أنّه يقلّل من خطر الإصابة بالألزهايمر.

– يقلّل التمر من احتمال الإصابة بالالتهابات في الجسم.

– إنّ التمر مفيد لصحّة العظام، لأنّه يحتوي على الكالسيوم. لذا فإنّ استهلاكه بانتظام يساهم بشكلٍ ملحوظ في تقليل خطر الإصابة بأي مشكلة صحّية تُصيب العظام.

-يُعتبر التمر من القيم الغذائية الرائعة للنساء اللواتي يخطّطن للحمل، لأنّه يمدّ الجسم بجميع العناصر الغذائية التي تزيد من فرص الحمل.

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