الداخلية في غزة: ولادة قرابة 14 ألف طفل في القطاع

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة أنه ومنذ بداية هذا العام ولد في قطاع غزة قرابة13841 طفلًا ، ومع ذلك لم تزد سبل العيش في قطاع غزة وأصبح من الصعب على الفلسطينيين تغذية أسرهم.

هذا ويعاني قطاع غزة أوضاعًا معيشية واقتصادية صعبة متفاقمة منذ أكثر من عشر سنوات نتيجة الحصار والانقسام الفلسطيني، ويُعدّ العام 2017 الأكثر سوءًا، إذ ازدادت نسبة الفقر بين سكان القطاع ووصلت إلى 65%، في حين وصلت نسبة البطالة إلى 47%، وهي الأعلى منذ سنوات، مما أثر على القدرة الشرائية للمستهلك وتراجعها، وبالتالي نقص السيولة النقدية في السوق. وتفاقمت الأوضاع بعد حكم حركة حماس ، وهو ما اثر سلبا على كافة الشرائح والقطاعات، وما زالت هذه الإجراءات مستمرة حتى الان.