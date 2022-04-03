فيفي عبده: جهّزُت قبري على أعلى مستوى

نفت الفنانة #فيفي عبده وجود خلافات بينها وبين الفنانة #شيرين رضا حول وضع اسميهما على تتر مسلسلهما الرمضاني “#شغل عالي” الذي يُعرض حالياً. وأكّدت أنّ من روّج لهذه الشائعة غير سويّ ولا يجب الانصياع وراء تلك الأخبار، كما أشادت بشيرين، مؤكدةً أنها شخصية متصالحة مع نفسها كثيراً.

وكشفت عبده كواليس إصابتها بفيروس كورونا أربع مرات رغم حصولها على اللقاح، مشيرة إلى أنّها لم تُغادر المنزل مطلقاً طيلة فترة انتشاره.









وأوضحت أنّها جهزت القبر الخاص بها على أعلى مستوى وأنها تحبه كثيراً، وخلال فترة مرضها كانت تتواصل مع العامل المسؤول عنه وزوجته حتى يهتمّا بالدعاء لها بعد رحيلها.

وتحدثت عن منشورها المثير للجدل الذي حدّد تسعيرة لمقابلة الجمهور في الإمارات، مؤكدةً أنها لم تقرأ المحتوى وحذفته بعد الضجة التي أثيرت حوله.