بوتين يفقد جنرالا آخر مع استمرار انتكاسات الجيش الروسي في أوكرانيا

لقي جنرال روسي كبير مصرعه في أوكرانيا، مع استمرار تعرض القوات الروسية لانتكاسات كبيرة بعد مرور أكثر من شهر على الحرب.

وذكر موقع “ياهو نيوز” أن الكولونيل فيتالي سلابتسوف، 43 عاما، من قوة نخبة المظليين في اللواء الجوي 83 ومقره في أوسوريسك في شرق روسيا، قتل خلال المعارك في أوكرانيا.









ولم تتضح طبيعة ظروف مقتل سلابتسوف على وجه الدقة، لكن يُعتقد أن كتيبته تكبدت خسائر فادحة وسط قتال عنيف مع القوات الأوكرانية.

كذلك أفاد الموقع بأن العقيد دينيس كوريلو، قائد اللواء 200 بنادق آلية، قتل في معركة هذا الأسبوع خلال هجوم على مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وأضاف أن الكولونيل نيكولاي أوفشارينكو، رئيس قوات المهندسين في المنطقة العسكرية الغربية، قتل أيضا في كمين خلف 18 قتيلا روسياً بالقرب من جسر عائم شرقي أوكرانيا.

وأشار الموقع إلى أن السلطات الروسية أقامت جنازة رسمية للجنرال سلابتسوف وكذلك حصل على أوسمة عسكرية بعد مقتله.

والجنرال سلابستوف هو أحدث شخصية عسكرية روسية رفيعة المستوى تُقتل في أوكرانيا، ليرتفع بذلك عدد القادة العسكريين الكبار الروس الذين قتلوا منذ بدء الغزو على تسعة.

ويعتقد مسؤولون عسكريون غربيون أن روسيا فقدت ما بين 7000 و 15000 جندي منذ غزو أوكرانيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه روسيا سحب بعض قواتها البرية من مناطق حول كييف بعد أن قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستقلص النشاط العسكري بالقرب من العاصمة الأوكرانية ومدينة تشيرنيهيف الشمالية.