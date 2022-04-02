مرشّح القوات في طرابلس يجول في منطقة أبي سمرا لمعايدة أهلها بحلول شهر رمضان

جال مرشّح القوات اللبنانية عن المقعد الماروني في طرابلس إيلي خوري في منطقة أبي سمرا، لمعايدة أهلها بحلول شهر رمضان.

وتمنّى لهم وللبنانيون أعياد خير فتحل على الجميع في ظروف أفضل وبلد محرّر من كلّ إرتهان خارجي.









ولفت خوري إلى أن “ما يجمع أبناء طرابلس بالقوات اللبنانية هو النضال المستمر ضد أي محتل لأنهم أحرار وأصحاب كرامة وسيادة ومنولد حراً يأبى أن يعيش إلا حرّاً ، وها نحن وصلنا إلى الحضيض، وما من سبيل سوى السير بمشروع لبنان السيادة، مشروع القواتاللبنانية التي تخوضه اليوم مع أبناء طرابلس في الإنتخابات في وجه مشروع لبنان المحتل التابع إقليمياً لمحاور مختلفة.”