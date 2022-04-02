بالأسماء… 17 لائحة سُجلت أمس

قبل ثلاثة أيام من إقفال باب تسجيل اللوائح الإنتخابية في وزارة الداخلية، وصل عدد اللوائح المسجلة إلى 40 مع تسجيل 17 لائحة يوم أمس، تضاف إلى اللوائح الـ 23 التي نشرتها «نداء الوطن» في عددها السابق. ومن أبرز اللوائح الجديدة:

جبل لبنان



في دائرة جبل لبنان الأولى جبيل – كسروان، تم تسجيل لائحتين:









لائحة «صرخة وطن» وضمت كلاً من: نعمة افرام، سليم الصايغ، جولي الدكاش، وجدي تابت، جوزفين زغيب عن كسروان، ونجوى باسيل، نوفل نوفل، وأمير المقداد عن جبيل.

ولائحة «قلب لبنان المستقل» وتضم: فريد هيكل الخازن، شامل روكز، شاكر سلامة، سليم الهاني، وتوفيق سلوم عن كسروان وإميل نوفل، طوني خيرالله وأحمد هاني المقداد عن جبيل.

بيروت



تم تسجيل لائحة «كنا ورح نبقى لبيروت» المدعومة من التيار الوطني الحر والطاشناق في دائرة بيروت الأولى وتضم: نقولا الصحناوي عن المقعد الكاثوليكي، هاغوب ترزيان، الكسندر ماطوسيان، جورج جوفيليكيان عن الأرمن الارثوذكس، سيرج ملكونيان عن الأرمن الكاثوليك، ايلي اسود عن المقعد الماروني، كارلا بطرس عن المقعد الأرثوذكسي، وشمعون شمعون عن مقعد الأقليات.

بيروت الثانية



في دائرة بيروت الثانية، سجلت لائحتان:

لائحة «بيروت تواجه»، المدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة والنائب السابق محمد عيتاني ورئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد يموت وفاعليات اجتماعية واقتصادية وأهلية. وتضم: خالد قباني، عبد الرحمن المبشر، جورج حداد، لينا التنير، بشير عيتاني، ماجد دمشقية، فيصل الصايغ، زينة المصري، ميشال فلاح، واحمد عياش.

لائحة «وحدة بيروت» المدعومة من الثنائي الشيعي، وتضم 8 مقاعد من أصل 11 مقعد وهم: أمين شري ومحمد خواجة عن المقعدين الشيعيّين ادغار طرابلسي عن المقعد الإنجيلي، نسيب الجوهري عن المقعد الدرزي، رمزي معلوف عن المقعد الأرثوذكسي، المعتصم بالله أدهم ومهى شاتيلا وعبدالله مطرجي عن المقاعد السنيّة.

الجنوب



وشهدت دائرة الجنوب الأولى صيدا – جزين تسجيل لائحتين:

لائحة «وحدتنا في صيدا وجزين» وضمّت: يوسف النقيب عن المقعد السنّي في صيدا، وغادة أيوب عن المقعد الكاثوليكي في جزين، ووسام الطويل وسعيد الأسمر عن المقعدين المارونيين في جزين.

ولائحة «نحن التغيير»، وتضم: جوزيف الاسمر، وسليمان مالك عن المقعدين المارونيين، روبير خوري عن المقعد الكاثوليكي، المهندسة هانية الزعتري ومحمد الظريف عن المقعدين السنيين في صيدا.

الجنوب الثانية



تم تسجيل لائحة «الدولة الحاضنة» وهي اللائحة الثانية في دائره الجنوب الثانية، صور- الزهراني، بعد لائحة «الأمل والوفاء» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتتألف لائحة «الدولة الحاضنة» غير المكتملة من بشرى الخليل وحسن الخليل عن المقعدين الشيعيين في صور، ورياض الاسعد ويوسف خليفه عن المقعدين الشيعيين في الزهراني.

الجنوب الثالثة



تم تسجيل لائحة «معاً نحو التغيير» المكتملة، وهي الثانية عن دائرة الجنوب الثالثة، في وزارة الداخلية والبلديات بمرشحيها الاحد عشر، وهم: وفيق ريحان، وسيم غندور، علي وهبي، خليل ديب، حسن بزي، علي مراد، الياس جرادي، محمد قعدان، فراس حمدان، ابراهيم العبدالله ونزار رمال.

البقاع الأولى



أعلنت لائحة «زحلة تنتفض من أجل الجمهورية»، وتضم: جهاد الترك عن المقعد الكاثوليكي، عيد عازار عن المقعد الأرثوذكسي، حمزة ميتا عن المقعد السني، عامر الصبوري عن المقعد الشيعي، وارمين أصفهاني عن المقعد الارمني.

البقاع الثانية



تم تسجيل لائحة «بقاعنا أوّلاً» في البقاع الغربي – راشيا، وضمّت: منسق عام تيار المستقبل في البقاع الغربي وراشيا سابقاً العميد المتقاعد محمد قدورة، خالد العسكر، داني خاطر، جورج عبود، غنوة أسعد.

الشمال الثانية



وشهدت دائرة الشمال الثانية طرابلس والمنية والضنية تسحيل 3 لوائح:

لائحة «طموح الشباب»

لائحة «إنقاذ وطن»

في حين ضمت لائحة «ل الناس»: كريم كبارة، أليسار حداد، وهيب ططر، جلال البقار وعفراء عيد عن المقاعد السنيّة في طرابلس، النائب علي درويش عن المقعد العلوي، وسليمان عبيد عن المقعد الماروني، وقيصر خلاط عن المقعد الأرثوذكسي، وكاظم الخير عن المقعد السني في المنية، وبراء هرموش وعلي عبدالعزيز عن المقعدين السنيين في الضنية وهي مدعومة من الرئيس نجيب ميقاتي

وفي الشمال الثالثة، سجّلت لائحتان: «قادرين نغيّر»، و»شمال المواجهة».

كما تم تسجيل لائحة «بعبدا تنتفض» في دائرة جبل لبنان الثالثة.