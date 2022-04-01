بعد «أصحاب ولا أعز» … جورج خباز يبحث مع أمل عرفة عن «براندو الشرق»

كشف النجم اللبناني جورج خباز صاحب الأعمال الفنية الناجحة في التأليف والتمثيل والإخراج عن تعاون سيجمعه مع النجمة السورية أمل عرفة والمخرج أمين درة من إنتاج شركة «الصباح إخوان» التي أُعلن عن انضمامه إليها في تعاون على عمل فني يعني له الكثير.

وشارك خباز، نجم الفيلم السينمائي «أصحاب ولا أعزّ» الذي أثار الجدل منذ مدة بعد عرضه على منصة «نتيفليكس» العالمية متتبعيه وجمهوره بصورة له تجمعه بعرفة والمخرج درة من دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن هذا التعاون الذي حصد إعجاب المتابعين والجمهور لما لعرفة وخباز من مكانة عالية ومحترفة في عالم الكوميديا والأعمال التمثيلية.









وعلى الرغم من عدم إيراد أي تفاصيل عن التعاون بين خباز وعرفة، عُلم أن النجمين باشرا بتصوير عمل درامي بعنوان «البحث عن براندو الشرق» ليصار إلى عرضه عبر منصة «شاهد» في الأيام المقبلة.

الى ذلك، وبعد انحسار موجة جائحة كورونا سينطلق خباز مجدداً في عمله المسرحي، وهو في طور كتابة عمل جديد يتناول مواضيع مهمة لها علاقة بإنسانيتنا وايماننا بالله وجذورنا وضميرنا. وفي أجندة جورج خبار إطلالة عبر شاشة «أم تي في» مع الإعلامية منى أبو حمزة في برنامجها «حديث البلد» للحديث عن جديده الفني درامياً ومسرحياً.