دول عربية أعلنت السبت أول أيام “رمضان” وأخرى الأحد

أعلنت عدة دول عربية، من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت غرة شهر رمضان المبارك.

وقال الديوان الملكي السعودي: “عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الجمعة، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1443هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 155 / هـ )، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه؛ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد السبت 1 / 9 / 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2 / 4 / 2022م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ”.









كما أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان في الإمارات، برئاسة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1443 هجرية، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الأثبات الشرعية، وبناء على الرؤية الشرعية التي تمت، وبعد الاتصالات مع بعض الدول المجاورة، فقد ثبت لديها رؤية هلال رمضان لهذا العام، وعليه فإن غدا السبت الموافق 2 أبريل 2022 م هو غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1443 هجرية.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت كذلك، غدا السبت أول أيام شهر رمضان، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

كما ذكرت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

وأفادت دار الفتوى في لبنان بأن يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

دول تصوم الأحد

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في عمان، اليوم، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المُبارك لعام، وعليه يكون يوم غدٍ السبت المُتمم لشهر شعبان الموافق له 2 أبريل، وعليه سيكون بعد غدٍ الأحد هو غرة شهر رمضان المُبارك.

وكشف مفتي عام المملكة الأردنية أن بعد يوم غد الأحد غرة شهر رمضان المبارك.

كما سيكون يوم الأحد أول أيام شهر رمضان في كل من إندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا.