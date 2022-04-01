إطلالة باذخة جدا لياسمين صبري في لندن.. وهذا سعر مجوهراتها

ظهرت الفنانة المصرية ياسمين بإطلالة باذخة خلال المؤتمر الصحافي بعد تعيينها سفيرةً لمنظمة المرأة العربية في لندن.

واختارت فستاناً أنيقاً بألوان متداخلة بين الأخضر والأزرق، بسعر 2370 دولارا من توقيع ألبيرتا فيراتي، وحملت حقيبة من ديور.









في حين وصل سعر مجوهراتها التي جاءت جميعها من العلامة التجارية كارتيِيه، إلى 338 ألف دولار، حيث ارتدت عقدا من الذهب الأبيض، عيار 18 قيراطا، مرصعا بـ18 ألماسة، و314 ألماسة قطع بريانت بإجمالي 17.56 قيراطا، وصل سعره إلى ما يقرب من 267 ألف دولار.

وكذلك ارتدت قرطا من الألماس، موديل “Reflection de Cartier” من الذهب الأبيض، جاء مرصعا بـ19 ألماسة قطع بريانت بإجمالي 1.64 قيراط، ومرصعا بعدد 10 ألماسات أخرى، يبلغ مجموعها 2.25 قيراط، وصل سعره إلى 71 ألف دولار.

وبهذا يكون إجمالي مجموع سعر إطلالة الفنانة ياسمين صبري، أثناء مؤتمر إنجازات المرأة العربية في لندن وصل إلى 340 ألف دولار.