إليسا تبدع وتتألق في السباق الرمضاني

غنّت النجمة اللبنانية إليسا شارة مسلسل “ظل” الذي سيُعرض في الماراثون الرمضاني. وتحمل الأغنية الجديدة عنوان “ضماير” وهي باللهجة المصرية، كتب كلماتها أحمد مرزوق، ولحّنها محمد رحيم، والتوزيع الموسيقي لعادل حقي.

وكانت إليسا قد حققت في السنوات الماضية نجاحات باهرة في تقديمها تيترات المسلسلات الرمضانية، أبرزها شارة مسلسل “لو” من كلمات وألحان الفنان اللبناني الشامل مروان خوري.









وظهر العديد من النجوم في إعلان “زد”، وتصدرهم النجم تامر حسني والنجمة إليسا اللذين غنيا سويا لأول مرة أغنية “افرح”.

وشارك في الإعلان كل من نيللي كريم ويسرا التي شاركت بالغناء، وأحمد داش وهدى المفتي وميس حمدان وأسماء جلال وجويل وعماد متعب وسيف زاهر.