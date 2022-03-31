عون: لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد!

اكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنه “لن أترك موقعي الا وأكون قد كشفت عن كل فاسد”، مضيفًا انه “على من يخلفني مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد”.

وقال عون خلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية: “ما بدي اعمل نظام رئاسي بدي اعمل رئيس”.

وتوجّه الى اللبنانيين، قائلًا: “اقترعوا في الانتخابات النيابية المقبلة للخيار الصحيح”.









من جهته، دعا الرئيس الجديد للرابطة المارونية السفير خليل كرم إلى “قيام دولة المؤسسات فعلا لا شعارا والى سيادة منطقها”، مؤكدًا التزام الرابطة بالوقوف إلى جانب كل المبادرات الإنقاذية غير المشروطة.