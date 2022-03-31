القطريون يشترطون التهدئة على حماس

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن ممثلي الحكومة القطرية ابلغوا عدد من المسؤولين في وزارة المالية بقطاع غزة والتابعة لحركة حماس أنه في حالة حدوث تصعيد في الوضع الأمني ، فلن يتم تحويل المنح المالية إلى المدنيين في قطاع غزة.









وقال مصدر فلسطيني مسؤول أي القطريين ابلغوا مسؤولي حركة حماس صراحة أن أي تصعيد يعني منع توزيع الأموال عليهم ، الأمر الذي يزيد من دقة هذه القضية .

جدير بالذكر أن بعض من التقارير الفلسطينية أشارت إلى خطورة ودقة الموقف السياسي الآن قبل شهر رمضان ، منبهة إلى أن هناك تخوفات سياسية بارزة من إمكانية حصول تصعيد على الساحة قبل رمضان ، الأمر الذي دفع بالقطريين إلى اتخاذ هذه الخطوة.