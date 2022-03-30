جدل هزيمة منتخب مصر.. ليزر على وجه صلاح وخروجه بحراسة أمنية

شهدت المباراة التي جمعت المنتخب المصري ونظيره السنغالي ضمن إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، عن تصفيات قارة أفريقيا، أحداثا كثيرة اعتبرها كثيرون أنها أثرت بنتيجة المباراة.

وفشل المنتخب المصري في بلوغ نهائيات بطولة كأس العالم، عقب خسارته أمام نظيره السنغالي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء باستاد ديامينياديو.









وأثارت اللقطات التي أظهرت توجيه أشعة ليزر كثيفة على وجه المصري محمد صلاح قبل تسديد ركلة الجزاء أمام السنغال سخطا واسعا من جانب الجماهير المصرية.