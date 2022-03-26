أبو فاعور: إنه الانقلاب بعينه

رأى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور في بيان، أن “الغاز المصري والكهرباء الأردنية ممنوعان، لأن تيار العتمة يريد فرض معمل لا لزوم له في سلعاتا، ولا يريد تشكيل هيئة ناظمة ترفع سطوته عن ملف الكهرباء وفظائعها”، مشيرا الى أن “مجلس الوزراء قبل بتسوية لفظية لا تحل المشكلة”.

وقال: “التفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية معلق على حبل رفع العقوبات عن رئيس التيار الوطني الحر في التفاوض الحقيقي غير المعلن الذي يجري تحت جنح الظلام”.









واعتبر أن “القضاء مسخر خدمة للعهد وحلفائه في لعبة انتخابية، وهناك محاولة لرجال العهد المقبل للامساك بكل مفاصل الدولة، من القضاء الى الأجهزة العسكرية والأمنية التي يخطط للاطاحة بمسؤوليها والإتيان بمؤيدين مطواعين. إنه الانقلاب بعينه، ومحاولة لإعادة استنباط عهد ميشال عون والتمديد له عبر وارثه السياسي الذي تم تبنيه من أهل الممانعة لرئاسة الجمهورية”.

ختم: “واجب المواطنين في الانتخابات التصويت ضد الانقلاب ورجم عهد العتمة وحلفائه من أهل الممانعة في لبنان ومحيطه بأصواتهم الحرة”.