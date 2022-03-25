أدهم النابلسي يختم القرآن الكريم ويتمّ إجازته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخميس 24 مارس/آذار 2022 مقطع فيديو للفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي وهو يتلو القرآن الكريم برواية حفص أمام لجنة بأحد المساجد، بهدف الحصول على شهادة في التجويد، وفقاً لما تم تداوله، وذلك بعد أشهر من إعلانه اعتزال الغناء نهائياً.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المعتزل، وهو يحمل في يده شهادة الإجازة في القرآن الكريم، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.









وتفاعل رواد تويتر مع الفيديو المنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لأدهم الالنابلسي داعين له بالنجاح.

إذ قالت المغردة رغد:” حابة أعبر عن فرحتي بخبر “ختمة وإجازة أدهم الالنابلسي يوم الأحد بعد صلاة المغرب”. ليش فرحت؟ أغلب محيطي هيك بس هذا مميز مميز ليه؟ لأنه بالوقت الي كان عم يغني فيه وكان عم يصور وكان بعمل معاصي هو كان يجاهد نفسه ويتعلم العلم الشرعي وهذا إثبات إنه القرآن مش حِكر لحدا القرآن لكل قلب”

أما المغرد شريف فكتب على تويتر قائلاً:” مثل يقتدى به أدهم الالنابلسي حفظ القرآن وأخذ الإجازة”

فيما كتب المغرد علي صيام: “خبر مبهج لهذا اليوم.. الفنان الفلسطيني المعتزل “أدهم النابلسي” يختم اليوم القرآن الكريم ويتم إجازته برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، في حفل أقيم في مسجد أبو عيشة”

يشار إلى أنه في وقت سابق تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي، وهو يصلي إماماً بالمصلين في أحد المساجد في الأردن.

يأتي هذا بعد أن أعلن الفنان الأردني اعتزاله الفن بشكل نهائي، وأشار في فيديو نشره بقناته الخاصة على يوتيوب، إلى أنه كان ينوي أن يتخذ هذه الخطوة لأن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله.

أدهم النابلسي يحذف فيديوهاته

أقدم بعدها أدهم النابلسي على حذف 10 أغانٍ من قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، التي حققت ملايين المشاهدات، مشيراً إلى أنه سيقوم بحذف باقي الأغنيات المتبقية.

النابلسي علَّق على الضجة التي تبعت خبر اعتزاله الفن، والذي أرجعه لأسباب دينية، وهو ما أثار غضب مشاهير الفن في العالم العربي؛ إذ قال النابلسي في تصريحات لقناة أردنية، إنه تحدّث عن شيء يخصه هو فقط، بأنه لم يكن مرتاحاً، وإنه مثل أي شخص يعمل بأي مجال ولا يشعر بالراحة فيه، وشعر بأنه لن يستطيع الاستكمال في هذا المجال.

النابلسي أضاف أن كلامه تم تفسيره بأكثر من طريقة، ومنها اتهامه بأنه حرّم الفن، مؤكداً أنه غير مؤهل للحكم بهذه الأمور، قائلاً: “أنا لا مفتي ولا شيخ، أنا بني آدم بغلط، وكنت بحكم على نفسي”.

أحلام مستقبلية لأدهم النابلسي

أضاف النابلسي في المقابلة أنه يحترم الجميع، ولم يتحدث عن أحد، وأنه لم يردّ على الانتقادات لأنه يحترم رأي كل شخص، وأن لكل أحد حرية التعبير عن رأيه، مشيراً إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة بسبب رد فعل الجمهور حول قراره بالاعتزال، وأكد أنه لن يبتعد عنهم في الفترة المقبلة، وسيقدم أشياء جديدة تعبر عن طبيعته وشخصيته الحقيقية، ولكنه لم يحسم بعدُ شكل الأعمال الجديدة التي سيقدمها بعد الاعتزال.

أكد النابلسي، نجم برنامج المواهب الشهير “ذا إكس فاكتور”، أنه يطمح إلى رضا الله من خلال الفن، موجهاً شكره لكل شخص وقف معه من الجمهور ودعمه، مشيراً إلى أنه لن يتوقف عن العمل على تحقيق أحلامه المستقبلية، التي ستكون مُرضية لله.