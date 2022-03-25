مؤسسة شعيب وفاركو تطلقان كتاباً طبياً صوتياً لمناسبة شهر رمضان

أطلقت مؤسستا محمد شعيب اللبنانية ومؤسسة فاركو الخيرية المصرية، كتاب صوتياً مسموعاً، تحت عنوان” تشخيص الصراعات الانسانية وعلاجها في المنظور الإسلامي”، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وايماناً منهما بضرورة نشر فكر المحبة والسلام الذي يشع من القران الكريم، والكتاب للمؤلف الدكتور شيرين حلمي، وذلك باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية، وبصوت الدكتورة ناديا شعيب والدكتور شيرين حلمي رئيسي المؤسستين.









يهدف الكتاب إلى نشر فكر المحبة والسلام بين البشر وذلك بطريقة علمية وإدارية وصحية، مبنية على آيات القران الكريم، فالدكتور حلمي هو طبيب ورائد اعمال عالمي، ينطلق مواجهة المشاكل باعتبارها ترجمة لأمراض داخلية، يمكن تشخيصها وعلاجها وعلاج أسبابها.

وتشير الدكتورة شعيب أن الدكتور شيرين عندما أهداني الكتاب باللغة العربية احسست بسلام وراحة تمنيتها لكل انسان، واقترحت عليه ترجمته وتحويله الى اللغاتَ عدة لكي يستفيد الجميع من هذه الفائدة الجمة وهذه الراحة وهذا المنطق السليم، وهذا السلام، وكذلك حولناه الى كتاب سمعي صوتي كي يتمكن ايضا من يعانون من مشكلة في الرؤية،من متابعته والاستفادة من مضمونه. وأضافت: اعتز بما يقدمه الدكتور شيرين حلمي للعالم فهو رائد احدى اكبر شركات الادوية في العالم العربي والأفريقي، وهو يساهم بأعمال خيرية كبيرة جدا في كل البلدان وبطريقة مستدامة،تؤدي لتقديم الحلول بشكل جذري، كمبادرة معالجة التهاب الكبد، فهو أثبت انه قدوة في أعماله، وهو مثال يقتدى به.

كتاب الدكتور شيرين حلمي – النسخة العربية – تشخيص وعلاج الصراعات الشخصية من منظور إسلامي:

Dr. Sherine Helmy Book – English version – Diagnosis and treatment of personal conflicts:

Livre du Dr. Sherine Helmy – Français version – D