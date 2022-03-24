بعد اختفاء ام وثلاث من بناتها في بلدة انصار .. العثور على اشلاء في احد البساتين يشتبه بأنها للوالدة

في اوائل الشهر الحالي قُدمت شكوى باختفاء ام وبناتها الثلاث في بلدة انصار الجنوبية وبعد التعقبات استجوبت القاضية غادة ابو علوان المدعي العام في النبطية المدعو حسين جميل فياض الذي وجهت اليه تهمة الخطف الام هي الزوجة السابقة للمختار زكريا صفاوي اختفت مع بناتها منذ 2 آذار وتردد ان فياض كان خطيب أحدى بناتها . وبعد التحقيق معه لم يتبين للقاضية ابو علوان أية شبهات فأخلت سبيله في حينه لكن مخابرات الجيش تابعت التعقبات وابقت على مراقبة فياض .

و ليل الخميس اكتشفت مخابرات الجيش اشلاء جثة في احد بساتين القرية لكنها اوقفت التفيش بسبب الطقس الماطر وحلول الظلام . واشتبهت المخابرات في ان الاشلاء تعود الى الوالدة .. تم تفكيك الادلة الا ان العمل توقف بانتظار استكماله في الغد . وعلى الاثر أعيد توقيف حسين فياض الذي كان انكر لدى القاضية بو علوان اي علم بالامر ونفى مسوؤليته كليا عن الاختفاء وإذ به يبدل اقواله لدى التوقيف مرة ثانية فيكشف عن ضلوع احد السوريين في الجريمة ويوم الجمعة سوف تستكمل التعقبات والتحقيقات لكشف تفاصيل جريمة هزت الجنوب ولا تزال خيوطها غامضة حتى الساعة .