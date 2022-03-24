البرغوثي.. ينقل الرسائل بين هنية والسنوار برعاية قطر

خاص – بيروت أوبزرفر

التقى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في 17 آذار / مارس مع رئيس حركة حماس في غزة يجيى السنوار ومسؤولين كبار آخرين.









وأشار السنوار إلى البرغوثي إلى الصعوبات التي تواجه حماس بالإضافة إلى نصف الناس في قطاع غزة والذين يلومون حماس على التدهور الاقتصادي والصحي.

وقال مصدر مقرب من حركة المبادرة الوطنية لبيروت أوبزرفر، إن السنوار قال إن إسماعيل هنية ألقى باللوم على السنوار في الموقف. يشار إلى أن البرغوثي أيضا التقى في الدوحة في 22 فبراير مع إسماعيل هنية وطلب منه الأخير نقل رسالة إلى السنوار على انفراد. وعقب لقاء البرغوثي- السنوار ، يعتزم البرغوثي ، بحسب المصدر ، لقاء هنية قريباً.