مارسيل_غانم يردّ على “قاضية البلاط”: أين تحقيقاتكِ في اغتيالات كاتم الصوت؟

ردّ الإعلامي #مارسيل غانم، في بداية حلقة “صار الوقت” على النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعد أن اشتكته إلى مجلس القضاء الاعلى وتضمن الرد الآتي:

“طالعتنا قاضية البلاط في آخر إطلالاتها الإعلامية الخارجة عن نطاق عملها بشكوى بحقنا، باعتبار أنّها من صنف الآلهة، ومُنزَلة على الشعب اللبناني لإنقاذه من براثن الفساد، وخليفة الملاك جبرائيل برسالتها التبشيرية بحسن إدارة البلاد والعباد.









قاضية “الأمرك سيدنا” طلبت إلى مجلس القضاء الأعلى التحرك من أجل وقف ما وصفته بالاستهداف غير المبرر والمؤذي.

بمسحة من الحزن من قائدة الحرس القديم، احتفظت بكامل حقوقها للادعاء علينا.

يا حضرة قاضية البلاط. طبقي القانون، فأنتِ لست قاضية، طالما أنك ملاحقة بمخالفة أصول المحاكمات الجزائية، ومن تشكينا لديهم، سبق وأحالوكِ على التفتيش. ادعي علينا.

فالأمر ليس جديدا عليك. نذكر كيف قررت قبل أربع سنوات الادعاء لمحاسبتنا على آراء ضيوف في البرنامج، وكيف خرجت القضية في النهاية فارغة من أي مضمون.

إذا كنتِ تعتبرين أنّ ما فعلته هو انتصار للعدالة، فمبروك عليكِ القضايا الفارغة، كما كل القضايا التي ترفعينها.